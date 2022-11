Grossa fuga di gas: evacuati un bar e una palazzina, chiuse due strade

Nel pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Panoramica a Brescia per una grossa fuga di gas. L’allarme è stato lanciato, poco prima delle 16, dai residenti della zona. All’origine ci sarebbe la rottura di una tubatura posta sotto il manto stradale e situata nei pressi dell’area di servizio che si affaccia anche su via Turati.



A causa del quantitativo di gas sprigionatosi è stato necessario evacuare - in via precauzionale - un bar e una palazzina. Chiuse - al traffico veicolare e pedonale - la parte iniziale di via Panoramica e via Turati in direzione di Mompiano. Oltre ai vigili del fuoco sul posto ci sono gli agenti della polizia locale, per bloccare gli accessi alla zona interessata dalla perdita, e i tecnici di Unareti che stanno cercando di riparare il guasto.