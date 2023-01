Uomo in mezzo alla strada: ferma le auto in corsa e le prende a pugni

Un uomo in piedi in mezzo alla carreggiata, al buio e a pochi metri di distanza dallo svincolo della Tangenziale Sud: numerosi automobilisti se lo sono trovati di fronte nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 9 gennaio) mentre percorrevano via Serenissima, a Brescia.



Pare che l'uomo, in evidente stato di alterazione, cercasse di fermare i veicoli di passaggio per poi avvicinarsi ai conducenti e chiedere, con fare aggressivo, qualche spicciolo. Pur di ottenere qualcosa non avrebbe esitato a prendere a pugni il cofano delle auto, che avevano ovviamente frenato per evitare di travolgerlo. Decine le segnalazioni arrivate al numero unico per le emergenze, come alla nostra redazione.



"Mia figlia se l'è trovato in mezzo alla strada, che dava pugni sul cofano di un'auto di passaggio: era molto spaventata", racconta una donna. Attimi di caos tra le 17.40 e le 18.20, lungo la trafficata arteria cittadina che collega Sant'Eufemia a Buffalora e San Polo. Per evitare l'esagitato, molte auto hanno imboccato di fretta e furia la tangenziale, altre hanno dovuto invadere l'opposta corsia con il rischio di provocare incidenti.



"All’altezza proprio del ponte dove si prende la tangenziale c’era un'auto ferma e di conseguenza ho frenato: non capivo cosa stesse accadendo, poiché c’era buio, finché ho visto un uomo che si spostava da destra a sinistra sulla carreggiata davanti alle auto ferme e quindi ho pensato a un possibile incidente. Poi la prima auto è scappava via velocemente, così come la seconda, mentre il pedone ha tentato di fermare anche me, oltre ad altre macchine che seguivano: io sono riuscita fortunatamente a schivarlo, accelerando e superandolo", ci racconta una ragazza.

"Arrivata alla rotonda sono dovuta tornare indietro - prosegue l'automobilista - poiché dovevo andare al distributore e ho visto che c’era ancora quest’uomo che cercava di fermare le auto, infatti si era formata la coda nell'altro senso di marcia e chi cercava di superarlo invadeva la corsia opposta. Nel passargli accanto ho notato che dalla tasca della felpa sporgeva l'impugnatura di un coltello. Così, quando sono arrivata al distributore per far rifornimento, ho chiamato il 112: l'operatore mi ha detto che avevano già ricevuto numerose segnalazioni e che stavano arrivando le forze dell'ordine".

Sul posto, pochi minuti dopo, è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Brescia, ma dell'uomo non c'era però più traccia: agli agenti non è rimasto altro che raccogliere le testimonianze degli automobilisti spaventati.