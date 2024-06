Ventimila foto e video pedopornografici: in manette un 50enne bresciano

C’è anche un 50enne bresciano tra le quattro persone arrestate dai carabinieri di Lodi nell’ambito di un’indagine su una rete online di pedofili che si scambiavano tra loro immagini e filmati con contenuti pedopornografici. Le manette per l’uomo di 50 anni - di casa in città e di professione guardia giurata - sono scattate nelle scorse ore. Nella sua abitazione i militari avrebbero trovato un hard disk esterno contenente 20 mila foto e video di bambini e bambine.

L’indagine degli uomini dell’Arma, coordinata dalle procure di Milano, Brescia, Bari e Lecce, è scattata dopo l’arresto - per abusi sessuali sulla figlia minore - di un 46enne residente in provincia di Milano. Analizzando i dispositivi informatici dell’uomo - condannato in primo grado a 12 anni e 50mila euro di multa - hanno trovato prove importanti che hanno portato all'apertura di un fascicolo parallelo e allo smantellamento di una fitta rete di pedofili.

Oltre al 50enne bresciano, sono stati arrestati in flagranza di reato altri 3 uomini residenti a Milano, Taranto e Bari. Denunciati altri tre, tra cui un residente in Germania, per cui sono state coinvolte le autorità tedesche.