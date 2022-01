Pecora in fuga dal supermercato alla tangenziale: interviene la Polizia

Una pecora a passeggio in pieno centro cittadino, tra automobilisti che rincasano dopo il lavoro e famiglie intente a fare la spesa: non è la trama di un film d'animazione, ma la cronaca di quanto avvenuto -nel tardo pomeriggio di martedì- a Brescia.

Una scena che ha suscitato stupore - ma pure preoccupazione - tra i passanti, dato che l'ovino 'passeggiava' tra le auto, rischiando di causare incidenti. La pecora è stata avvistata nei pressi del supermercato Italmark di via Albertano da Brescia ed è scattata la chiamata alla polizia locale: ricevuta la segnalazione, gli agenti sono tempestivamente intervenuti per fermare l'ovino, che nel frattempo si stava pericolosamente spostando verso la tangenziale ovest.

Un inseguimento non facile, ma riuscito: una volta fermata, la pecora è stata portata in una struttura di via Serenissima, dove un veterinario di Ats ne ha valutato lo stato di salute. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la provenienza dell’animale, non essendo presenti segni specifici di un eventuale proprietario.