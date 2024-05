2.000 patenti false nel Bresciano, un affare da 1 milione: 60 indagati e 4 arresti

Patenti false: le indagini di Polizia Stradale, Polizia Provinciale e Guardia di Finanza hanno permesso di chiudere il cerchio di un affare da oltre 1 milione di euro e più di 2mila certificati di guida che solo nel Bresciano potrebbero essere stati ottenuti con inganni e raggiri. Al momento risultano ben 60 indagati iscritti nel registro delle notizie di reato, con 4 arresti già eseguiti in queste ore da agenti e militari. Le ordinanze di custodia cautelare sono rivolte a 4 soggetti indagati per aver costituito un'associazione a delinquere finalizzata a far ottenere patenti di guida di tipo B e carte di qualificazione del conducente (le Cqc) per la guida professionale di mezzi pesanti per conto terzi.

Le indagini della Guardia di Finanza sono state indirizzate a carico del titolare di 4 autoscuole, con il sequestro di oltre 1 milione di euro: al titolare e ai suoi fiancheggiatori sono stati contestati i reati di associazione a delinquere, corruzione, istigazione alla corruzione e falsi in atto pubblico, oltre allo specifico reato speciale di sostenimento degli esami di guida tramite sistemi di suggerimento. Si lavora anche sull'ipotesi di estorsioni sui candidati.

2mila patenti a rischio

Tra i primi casi in Italia, è stato individuato anche il cosiddetto “telefonista”, ovvero il suggeritore da remoto per gli esami: era l'addetto ai suggerimenti a distanza, ovviamente vietati e illegali in sede d'esame. “Vista la vastità del fenomeno – si legge in una nota congiunta delle forze dell'ordine – e l'importanza sociale dell'operazione, con diffusione a livello nazionale, sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, con l'analisi da parte degli investigatori di oltre 2mila patenti (di tipo A, B, C e Cqc) conseguite nel territorio bresciano da soggetti provenienti dall'intero territorio nazionale”.

Sono in corso anche varie perquisizioni, condotte anche con il supporto tecnico-operativo del Servizio centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, con l'impiego di moderne strumentazioni tecnologiche e di due unità cinofile “cash dog” (i cani che, letteralmente, sono in grado di individuare contanti nascosti grazie al loro fiuto). Ulteriori dettagli verranno rivelati in mattinata, a seguito di conferenza stampa.