Ubriachi (e molesti) sulle altalene dei bimbi: blitz della polizia al parco

Raffica di controlli anti-degrado nella zona di via Milano, a Brescia. Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti della polizia locale hanno passato al setaccio bar e negozi della zona, ma pure il parco Rosa Blu, e controllato numerosi automobilisti di passaggio.

Il blitz è cominciato proprio nell'area verde frequentata - anche nelle ore diurne - da sbandati e senza tetto che bazzicano nei dintorni. Come riporta il Giornale di Brescia, i giochi destinati ai bimbi erano occupati da alcuni adulti che stavano consumando alcolici sulle altalene e gli scivoli. Alticci e pure molesti: sono stati tutti identificati e allontanati. In alcuni casi è scattata anche la multa per accattonaggio, consumo di bevande alcoliche e ubriachezza molesta. L'area è posi stata ripulita con l'aiuto degli operatori dell'Arpa.

I controlli hanno riguardato anche alcuni negozi e bar di Via Milano, via Industriale e via Nullo, per accertare il rispetto della normativa vigente e i contratti del personale impiegato. Non solo: in un pomeriggio sono state elevate 37 multe agli automobilisti di passaggio, per diverse violazioni al codice della strada. Tra loro anche un uomo sorpreso a guidare con una patente contraffatta.