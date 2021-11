Dolore e lacrime per la morte di Paolo: aveva solo 42 anni

Brescia piange la scomparsa di Paolo Volpi, morto prematuramente all'età di 42 anni. Giovane padre, lascia nel dolore la moglie Anna, la piccola Valentina, i genitori Bruno e Giuseppina, la sorella Francesca con Filippo e Federico.

In città Paolo era molto conosciuto per il suo lavoro di consulente in digital marketing per Italiaonline, nota compagnia che si occupa dello sviluppo del business via internet per le aziende. Sono decine e decine i commenti di cordoglio apparsi nelle ultime ore: "La tua amicizia e il tuo sorriso saranno sempre con me, ricordandoti tra le onde del mare, tra le sgasate in moto, tra le scrivanie dell’ufficio", scrivono Giulio e Flavia. E ancora: "Non esistono parole per colmare un dolore cosi? grande. Ciao Paolo", è invece il messaggio di Ivana, Ariela e Melinda. "Un Meraviglioso Angelo in cielo, il Vostro Paolo", scrive un'altra famiglia di amici.

I funerali saranno celebrati mercoledi? 3 novembre alle 15.30 nella parrocchiale di Santa Giovanna Antida (via Torricella di Sopra), provenendo dalla camera ardente della Poliambulanza. Al termine della messa esequiale, proseguiranno per il tempio crematorio di Sant’Eufemia.