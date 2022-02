Il pusher arriva in bicicletta: in casa chili di droga per la movida

Oltre 2,5 chilogrammi di droga - tra hashish, marijuana ed eroina - destinata alla movida cittadina, ma ‘stoccata’ in un appartamento e un in un garage situato in una traversa di Viale Piave e in un’altra abitazione della città. È quanto hanno scovato - e sequestrato - gli agenti della polizia locale di Brescia nei blitz scattati nei giorni scorsi. In manette sono finiti due cittadini pakistani non in regola con il permesso di soggiorno. La coppia di pusher è stata processata per direttissima nella giornata di venerdì: la misura è stata convalidata dal giudice, che ha disposto gli arresti domiciliari.

Consegne in bicicletta

L’operazione anti-droga è partita dall’osservazione di alcuni giovani, noti alle forze dell’ordine come abituali consumatori di stupefacenti. Seguendo loro, gli agenti della locale sono arrivati a uno dei due pakistani. Una volta individuata la sua abitazione - un appartamento situato in via Benedetto Marcello - il pusher è stato pedinato. Controllando da vicino i suoi spostamenti, chi indaga ha scoperto che l’uomo effettuava le consegne in sella alla sua bicicletta. È stato fermato proprio mentre pedalava, pure in contromano, verso il centro cittadino. Pare che l’uomo emanasse un forte odore di hashish ed è così scattata la perquisizione: addosso aveva circa 50 grammi dello stupefacente e 10 dosi già pronte per la vendita.

Borse cariche di droga

Successivamente è scattato il blitz nella sua abitazione e nel garage: sono state scovate due borse di plastica colme di marijuana e hashish. In tutto gli sono stati sequestrati un chilo e 600 grammi di hashish e 600 grammi di marijuana. Altri 284 grammi di droga - 230 di hashish, 50 di marijuana e 4 di eroina - sono invece stati trovati all’interno dell’abitazione di proprietà di uno dei due coinquilini del pusher.