Padre pedofilo filma la figlia di 1 anno e pubblica il video in rete: arrestato

E' stato arrestato dalla Polizia Postale di Brescia il 37enne residente nella Bassa Bresciana accusato di detenzione, diffusione e produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale su minori. Come scrive il Giornale di Brescia, nelle sue disponibilità (su smartphone e computer) sarebbero stati intercettati centinaia di video e fotografie: tra le vittime, in questo caso, ci sarebbe anche la sua figlioletta, una bimba di 1 anno e 1 mese.

Le indagini sono scattate a seguito di una segnalazione partita addirittura dal Canada. Le autorità locali sono riuscite a ricostruire il “viaggio” di foto e video pedopornografici, risalendo almeno in parte all'origine: nell'inchiesta sarebbero coinvolte 5 persone, di cui quattro (per ora) solo indagate e il quinto, appunto, arrestato.

Il bresciano finito in manette è un insospettabile operaio: anche la moglie, sconvolta, sarebbe sempre stata all'oscuro di tutto. Secondo l'accusa avrebbe filmato la figlia piccola e poi diffuso le immagini in rete e in chat. E' già stato trasferito in carcere a Canton Mombello.