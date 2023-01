L'archivio degli orrori di un papà pedofilo: centinaia di foto e video di bambini

Condannato a 5 anni di carcere il giovane padre (24 anni) accusato di detenzione e produzione di materiale pedopornografico: residente a Brescia, era stato arrestato alla fine del 2021 quando la Guardia di Finanza aveva intercettato, sul suo smartphone, centinaia di video e foto pedopornografici. Non solo: sarebbero stati intercettati anche almeno due filmati che avrebbero ritratto la figlia più grande della sua compagna, che all'epoca dei fatti aveva solo 9 anni. Sarebbe stata ripresa di nascosto, in bagno, nella casa condivisa anche con un'altra bambina, la figlia avuta insieme dalla coppia.

Le indagini di Finanza e Postale

I finanzieri erano arrivati a lui, in realtà, per via di un'altra indagine legata a false fatturazioni: ma nelle perquisizioni erano stati trovati i video e le immagini. Grazie alla collaborazione con la Polizia Postale, le forze dell'ordine sarebbero poi riuscite a verificare le "frequentazioni" in rete dell'operaio 24enne, iscritto a chat e siti web legati al mondo della pedopornografia.

Prima in carcere e poi ai domiciliari, fino alla chiusura delle indagini che hanno portato al processo. Per lui la pubblica accusa aveva chiesto 6 anni e 8 mesi di reclusione: inizialmente indagato per detenzione, produzione e diffusione di materiale pedopornografico, è stato assolto solo dal reato di "diffusione". Per lui una condanna, in primo grado, a 5 anni con rito abbreviato.