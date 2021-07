Si accascia sul volante mentre guida, i poliziotti le salvano la vita

Ha avuto un infarto mentre stava guidando in autostrada: si è accasciata all'altezza del casello di Brescia Ovest e l'amica che era con lei ha subito chiamato aiuto. Ma solo il provvidenziale intervento degli agenti della Polstrada di Seriate, di fatto, le ha salvato la vita: l'hanno accompagnata di persona in Poliambulanza, dove le è stato riscontrato un infarto in corso. Anche pochi minuti in più potevano essere fatali.

Il provvidenziale intervento della Polstrada

Tutto è successo martedì mattina lungo l'autostrada A4. La donna, 73 anni e residente in provincia di Cremona, si è sentita male mentre stava guidando, ma ha avuto la forza di accostare prima di accasciarsi al volante. Sotto shock la sua amica, che però con grande sangue freddo ha prima allertato il 112 e poi ha fatto distendere la donna, aspettando i soccorsi.

I primi ad arrivare, come detto, gli agenti della Polizia Stradale: si sono accorti che la situazione era critica e hanno deciso di anticipare l'arrivo dell'ambulanza, accompagnando la donna direttamente in ospedale, a sirene spiegate. La donna è stata subito ricoverata, giusto in tempo per salvarle la vita. Almeno stavolta, tutto è bene quel che finisce bene.