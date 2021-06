Ubriachi fradici di primo mattino, in due finiscono al pronto soccorso

Nell'arco di 10 minuti, doppio intervento del 118 per soccorre due persone collassate per il troppo alcol ingurgitato. È successo sabato mattina.

La prima chiamata alle centrale operativa è arrivata alle 10.18: in prossimità della stazione degli autobus a Brescia, zona ferrovia, un uomo di 53 anni era praticamente privo di sensi in strada. Caricato su un'ambulanza della Croce Bianca, è stato portato al Città di Brescia per ricevere le cure del caso.

La seconda chiamata è invece arrivata alle 10.26 da Orzinuovi, a poca distanza dal distributore Eni sulla Provinciale 235. A rischiare il coma etilico, stavolta, è stato un 45enne, preso in cura dai volontari di Roccafranca. Anche per lui si sono aperte le porte del pronto soccorso, quello del Mellino Mellini di Chiari; le sue condizioni non destano preoccupazione.