Suv contro la vetrina, bottino ricchissimo: l'auto è stata ritrovata in città

È stato rubato in città un paio di giorni prima del colpo, ed in città è stato ritrovato: stiamo parlando del suv con il quale una banda di ladri professionisti ha derubato il negozio "One-Off", situato all'angolo tra via Gramsci e via Moretto a Brescia. Il colpo è stato messo a segno la mattina di Pasquetta.

Almeno due le persone entrate in azione, esperte, armate, che hanno preparato il colpo nei minimi particolari. Dopo la spaccata nella vetrina, i ladri si sono diretti nel magazzino dove erano conservate le costosissime borsette griffate. Prese, e caricate sul suv utilizzato per la spaccata, si sono dati alla fuga. Il suv è stato poi abbandonato in città, con i ladri che probabilmente hanno proseguito la fuga a bordo di un mezzo "pulito".

Il colpo è stato messo a segno sotto le videocamere di sicurezza, dalle quali gli investigatori potrebbero ricavare informazioni. Una mano potrebbe darla anche un testimone oculare, che - stando a quanto riportato dal quotidiano Bresciaoggi, che dà la notizia - potrebbe fornire un aiuto per rintracciare i malviventi autori di un colpo che avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro.