Auto come ariete, sfondano la vetrina della boutique: ladri in fuga con borse di lusso

Colpo grosso in una boutique di alta moda del centro di Brescia. Poco prima dell'alba di oggi, lunedì 10 aprile, una banda di ladri ha assaltato il negozio One-Off situato all'angolo tra via Gramsci e via Moretto. Un blitz, a quanto pare a favore di telecamera, che sembra essere stato studiato nei minimi dettagli e che ha fruttato ai banditi centinaia di migliaia di euro, ma il bottino è ancora da quantificare.



Per metterlo a segno i malviventi hanno sfondato la vetrina della boutique utilizzando un'automobile, poi hanno arraffato dagli scaffali diverse borse dei marchi più noti e costosi e sono fuggiti. Il colpo sarebbe durato pochi minuti. Indaga la polizia: informazioni utili potrebbero arrivare proprio dai filmati delle telecamere del negozio e delle altre attività della zona.