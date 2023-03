Prima lo ha preso a bottigliate in faccia, poi con una pietra gli ha sfondato il cranio

Non solo le bottigliate: dopo essere stato gravemente ferito sarebbe stato colpito alla testa con una grossa pietra, circostanza che gli avrebbe procurato il trauma più importante e quello che probabilmente gli è costato la vita. E' morto così il 25enne Yassine Ezzabir, di nazionalità marocchina e residente a Desenzano: era in città domenica sera, l'aggressione si è consumata nell'area verde tra Via Elba e Via Creta, colpito e sanguinante si sarebbe trascinato fino al parcheggio, per poi accasciarsi a terra privo di sensi, non prima di aver abbattuto la sbarra di accesso.

L'allarme lanciato dai residenti

Sono stati i residenti - erano circa le 22 - a dare l'allarme: soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale, il 25enne è spirato poco più di 24 ore più tardi al Civile. E così l'aggressione si è tramutata in omicidio: è questa l'accusa mossa nei confronti del 27enne di origini somale che è già stato individuato dai carabinieri. Attualmente si trova in stato di fermo, nelle prossime ore è attesa la convalida dell'arresto.

Il presunto assassino nega tutto

I militari sarebbero arrivati a lui grazie alle testimonianze raccolte ma soprattutto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del quartiere. Il 27enne arrestato avrebbe negato ogni accusa, anche se avrebbe ammesso di conoscere di vista il 25enne. Secondo quanto ricostruito, ma è soltanto un'ipotesi, Yassine potrebbe aver raggiunto la zona (tra Lamarmora e Bresciadue) per comprare della droga.

Le indagini di Procura e Carabinieri

Qui avrebbe incontrato il 27enne, H.M. le sue iniziali, con cui per qualche motivo si sarebbe scatenata la furibonda lite. Culminata con un omicidio. Le indagini sono affidate ai carabinieri e coordinate dal pm Donato Greco: tra mercoledì e giovedì verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. La Scientifica dei carabinieri sta inoltre passando al setaccio indizi e tracce: le macchie di sangue trovate sugli indumenti del presunto assassino saranno analizzate già nelle prossime ore.