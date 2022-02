Ragazzo ubriaco cammina nudo in pieno centro, poi picchia i poliziotti

Un 24enne del Burkina Faso, residente a Marcheno, è stato fermato dagli agenti della Locale di Brescia, mentre camminava in via san Faustino nudo dalla vita in giù, completamente ubriaco.

Il fatto è avvenuto martedì sera. Il giovane stava spaventando e importunando i passanti della zona: all'arrivo dei poliziotti, ha dato in escandescenze, aggredendoli. Per riuscire a fermarlo è stato necessario l'intervento di altre pattuglie.

Una volta bloccato, è stato trasferito al comando di via Donegani e arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.