Nudo in giardino per insultare la sua ex: aveva terrorizzato anche la figlia

Si sarebbe presentato completamente nudo nel giardino della sua ex e avrebbe cominciato a insultarla e a inviarle messaggi osceni via smartphone: la donna ha chiamato i carabinieri e l'improvvisato naturista è stato arrestato (ora è ai domiciliari). Come scrive il Giornale di Brescia, è successo sul lago di Garda.

Le denunce e l'arresto

Il protagonista della vicenda, che ora vive in città, si era già fatto notare poche settimane fa per una scenata poco edificante. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, si sarebbe nascosto nella casetta degli attrezzi in giardino, per poi spaventare la prima figlia della donna.

Da qui era scattata la prima denuncia ai carabinieri, con successiva misura cautelare del divieto di avvicinamento. Tutto tranquillo per qualche settimana, fino all'ultimo episodio dello scorso weekend. Nuova denuncia, e stavolta le manette.