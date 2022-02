Materassi bruciati, bombolette infiammate contro gli agenti: è rivolta in carcere

Ancora caos nelle carceri bresciane. Nel pomeriggio di lunedì, una cinquantina di detenuti del penitenziario Nerio Fischione hanno scatenato l’inferno bruciando i materassi delle celle e lanciando oggetti contro i poliziotti. Per mettere fine ai disordini si è reso necessario l’intervento di numerosi agenti della polizia penitenziaria, pure di quelli che non erano in servizio durante la rivolta. Non solo: temendo che la situazione diventasse ingestibile, era stato messo in allarme anche il personale proveniente da altri carceri della regione.

Materassi in fiamme

Tutto è cominciato quando un detenuto della sezione Nord ha appiccato il fuoco al materasso e a ogni oggetto presente nella sua cella, provocando un intenso fumo all’interno della struttura e facendo scattare la chiamata ai Vigili del Fuoco. Nel trambusto generato dal rogo, un altro detenuto si è arrampicato su una torretta, raggiungendo il terzo piano e mettendo in serio pericolo la sua vita.

Bombolette contro gli agenti

Istanti concitati: anche nella sezione Sud sono stati dati alle fiamme i materassi delle celle. Poi è scoppiato il caos: alcune bombolette di gas - perforate ed incendiate - sono state lanciate contro il personale, così come i bidoni dello sporco; mentre le telecamere dell’impianto di sorveglianza sono state divelte. Per fortuna nessun agente è rimasto ferito, ma non è stato semplice riportare la calma all’interno del penitenziario.

“Ancora una volta il carcere di Brescia è teatro di gravi disordini - afferma in una nota il coordinatore regionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria, Calogero Lo Presti – il personale di Polizia è allo stremo, tra innumerevoli disordini quotidiani ma anche per le minacce subite, insulti, offese di ogni genere e persino aggressioni. Non si può rimanere inermi dinanzi ad uno scempio simile. Le politiche attuate nella gestione delle carceri lascia molto a desiderare: c’è bisogno di una svolta significativa ed urgente.”