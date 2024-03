Bimba morta durante il parto: cos'è successo in quei tragici istanti

Cosa è successo nelle fasi finali del parto della neonata, morta poco dopo essere venuta alla luce alla clinica Poliambulanza. È quanto sta cercando di ricostruire la Procura di Brescia, anche attraverso l’esame autoptico che verrà eseguito sul corpicino della piccola. Ad eseguirlo sarà un medico legale (non della nostra provincia) a cui il pubblico ministero Erica Battaglia ha affidato l’incarico per effettuare l’autopsia. All’esame parteciperanno anche i consulenti dei medici e del personale sanitario che era presente in sala parto ed è stato iscritto nel registro degli indagati (operazione necessaria per avviare l'iter delle indagini) del fascicolo aperto per omicidio colposo.

Risposte che non saranno immediate: passeranno infatti diverse settimane prima che il medico legale completi la relazione su quanto emerso dall’autopsia. Resta l’indicibile dolore della madre, una giovane donna di solo 20 anni originaria di Gavardo, e del padre, nato nel Milanese.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di giovedì 29 febbraio: stando a quanto finora ricostruito degli inquirenti e a quanto diffuso in una nota dalla direzione della clinica Poliambulanza, si sarebbe trattato di un parto distocico, cioè difficoltoso, che devia dal procedere fisiologico.

Durante la fase espulsiva, quando la neonata era già impegnata nel canale del parto, sarebbe insorta una gravissima e imprevedibile complicanza: la piccola si sarebbe girata, restando incastrata. Nell'impossibilità di praticare il cesareo, la bambina sarebbe quindi stata fatta nascere forzatamente. I medici hanno poi provato a lungo a rianimare la piccola, ma dopo circa due ore il cuore ha smesso definitivamente di battere.