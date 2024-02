Blitz in 8 negozi, migliaia di prodotti sequestrati: multe fino a 290mila euro

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza di Brescia nei negozi gestiti da cittadini cinesi. In occasione dei festeggiamenti di Carnevale sono scattati i blitz, in città come in provincia, per controllare la sicurezza e la conformità alle normative nazionali ed europee degli articoli in vendita.

Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti in tutto 8 esercizi commerciali: sugli scaffali sono stati scovati in tutto 696.000 prodotti non in regola. Si tratta di oggetti legati al carnevale, ma pure articoli di bigiotteria, capi di abbigliamento e giocattoli. Merce messa in vendita, nonostante fosse priva delle indicazioni in lingua italiana (provenienza, tipologia di prodotto, materiali impiegati, istruzioni, precauzioni e destinazioni d’uso), obbligatorie per garantire la corretta informazione al consumatore. Le irregolarità riscontrate sono state sanzionate con multe salate: sono state comminate sanzioni da un minimo di 19.500 euro e ad un massimo di 290.000.



"Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, dove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza", si legge nel comunicato diffuso dal comando provinciale della Guardia di Finanza.