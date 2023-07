In tre ristoranti scarsa igiene e lavoratori in nero: multe per 85mila euro

Tre ristorante cittadini sono stati multati per un totale di 85mila, a seguito di un controllo a sorpresa da parte dei Nas, il nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri.

Le sanzioni riguardano locali in zona stazione, ai quali è stata inflitta anche la sospensione della licenza per 15 giorni.

Oltre alle scarse condizioni igieniche e l'assente tracciabilità degli elementi, sotto la lente dei militari sono finiti i contratti di lavoro: in due ristoranti hanno trovato altrettanti dipendenti in nero. Le multe (salatissime) non si sono fatte attendere.