Il lavoro va male e non ci sono soldi: così un muratore è diventato rapinatore

Rapinatore per necessità: stretto dalla morsa di scadenze e debiti da saldare, pagamenti da ricevere e invece mai arrivati. Dopo una vita da dipendente, avrebbe deciso di mettersi in proprio: e ci si è messo pure il Covid a complicare le cose. Un insieme di circostanze che l'avrebbero allora spinto ad avviare un'attività criminosa, concretizzata con 10 rapine in meno di tre settimane tra città e provincia: vari colpi riusciti tra i 200 e i 1.400 euro alla volta, un bottino totale (stimato) di circa 4mila euro.

Emergono nuovi dettagli, riportati dal Giornale di Brescia, sulla vicenda del muratore bresciano di 50 anni (incensurato e padre di famiglia: ha una figlia che studia all'università) arrestato alla fine dell'anno dagli agenti della Squadra Mobile della Questura. È accusato, come detto, di numerose rapine a mano armata compiute a novembre in vari esercizi commerciali.

Le indagini

L'indagine è scattata il 10 novembre scorso a seguito di due rapine in rapida sequenza: la prima alla filiale della Banca Valsabbina di Concesio e la seconda nel negozio ODStore di Via Triumplina a Brescia. Entrambe realizzate con il medesimo modus operandi: un uomo entrato in azione con la mascherina sul volto che, brandendo un coltello a serramanico, si era fatto consegnare alcune centinaia di euro dai commessi.

Già dal giorno dopo, e nei giorni successivi, si sono registrate nuove rapine del tutto analoghe, commesse in altri negozi e farmacie. Gli elementi raccolti hanno permesso ai poliziotti di ricostruire il profilo e i movimenti del presunto rapinatore, infine intercettato il 30 novembre a Erbusco in occasione di uno dei suoi consueti giri di perlustrazione alla ricerca di un obiettivo da colpire.

L'arresto

Il 50enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, e dunque indagato sia per il trasporto dell'arma che per i 10 episodi di rapina (o tentata rapina) di cui è sospettato, tutti commessi tra il 10 e il 29 novembre. La Procura della Repubblica ha richiesto l'emissione di un provvedimento di custodia cautelare poi accolto dal gip (il giudice per le indagini preliminari) del Tribunale di Brescia: nei confronti del muratore è stata dunque disposta la misura degli arresti domiciliari.