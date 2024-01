Mozione sull'antisemitismo, tensione in Loggia: attivisti trascinati fuori dall'aula

Momenti di tensione durante il primo consiglio comunale di Brescia: il portavoce dell'associazione "Diritti per Tutti" Umberto Gobbi è stato trascinato fuori dall'aula dalle forze dell'ordine. L'attivista ha interrotto la seduta con un'accesa protesta a seguito dell'approvazione della mozione sull'antisemitismo promossa dal centrodestra, costringendo gli agenti della polizia locale ad allontanarlo - non senza fatica e qualche spintone - insieme ad altri due attivisti.

La mozione approvata - che ha comunque visto una spaccatura all'interno della maggioranza - riguarda l'adozione della definizione di antisemitismo dell'IHRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell' Olocausto. Definizione giudicata, negli ambienti filo-palestinesi, controversa e fuorviante, perché comprometterebbe qualsiasi critica allo stato di Israele, sovrapponendo antisemitismo e antisionismo.



"La mozione è stata discussa di mattina e a sorpresa per evitare che ci fossero i tanti cittadini interessati. Ma noi torneremo in manifestazione sabato prossimo - ha rilanciato Gobbi sulle scale della Loggia - e continueremo a dire che l'antisionismo non è antisemitismo, ma contestare la natura neocoloniale, razzista e discriminatoria dello Stato di Israele".