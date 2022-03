Persona trovata morta in villa: sul posto carabinieri e scientifica

Giallo in via Amba d’Oro a Brescia. Una persona è stata trovata morta all’interno di una delle ville situate al civico 1a. Sul posto, da poco prima delle 11 di mercoledì mattina, ci sono i carabinieri del Radiomobile di Brescia, i colleghi del nucleo investigativo e del reparto investigazioni scientifiche.

Non sono note le cause della morte: pare che la vittima sia stata trovata in un bagno di sangue. Al momento chi indaga mantiene il più stretto riserbo sulla vicenda: non è escluso che si sia trattato di una rapina finita in tragedia, ma ancora non si hanno notizie sull'identità della persona deceduta.

Come detto, non trapelano ulteriori dettagli sulla vicenda. Le indagini sono in corso.