Trovato senza vita sotto i portici del supermercato: aveva solo 45 anni

Trovato senza vita sotto i portici del supermercato Prix di Via Antonio Panigada a Brescia: la vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, potrebbe essere un uomo di 45 anni di nazionalità straniera, forse senza fissa dimora. L'allarme è stato lanciato mercoledì mattina intorno alle 11.30: sul posto Polizia locale e Polizia mortuaria, oltre all'automedica. Ma i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori accertamenti così da risalire alle cause della morte. Sul corpo del 45enne non sarebbero stati rilevati segni di violenza, almeno per ora: l'ipotesi più accreditata rimane dunque il decesso per cause naturali, probabilmente un malore.