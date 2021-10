Si accascia a terra colpito da un improvviso malore, uomo muore in piazza

Dramma in piazza a Brescia verso le 12.30 di sabato 9 ottobre. Un uomo di 67 anni, senza fissa dimora, si è accasciato a terra colpito da un improvviso malore, nell'angolo di porticato di palazzo Loggia dove si trova la statua "Lodoiga".

Scattato l'allarme, gli agenti della Locale hanno provato in tutti modi a salvarlo utilizzando il defibrillatore, in attesa che arrivasse sul posto l'ambulanza della Croce Bianca. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.