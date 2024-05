Piccioni incastrati nella cappa, muore in casa intossicato dal monossido

Una morte che a distanza di anni continua a far discutere, e su cui ora è in corso un processo per omicidio colposo che vede 5 persone rinviate a giudizio: la proprietaria della casa di Brescia in cui viveva l’anziano deceduto, l’architetto e l’idraulico chiamati a progettare e intervenire con i lavori finiti sotto accusa, i proprietari della casa in cui questi lavori sarebbero stati eseguiti. Sono tutti a processo come da richiesta del pm Teodoro Catananti, titolare delle indagini.

I fatti

I fatti risalgono a 5 anni fa. La vittima, un uomo di 93 anni, venne trovato morto nel suo appartamento, al quarto piano di un condominio in città, a seguito dell’allarme lanciato dalla figlia, preoccupata del fatto che non rispondesse più al telefono. Il marito morto, la moglie gravissima: la donna venne trovata priva di conoscenza, svenuta a seguito di un malore: morirà in ospedale poco più di un mese più tardi. L’autopsia ha permesso di ricostruire le cause del decesso dell’anziano: ucciso dal monossido di carbonio, il killer silenzioso (e inodore) conseguenza di una perdita.

Il processo

Quella perdita, per la Procura, sarebbe stata sua volta causata da una serie di lavori edili interni eseguiti tutt’altro che a regola d’arte, confluiti più in generale “in una serie di imprudenze e negligenze che, in quanto tali, erano evitabili”, scrive il Giornale di Brescia, il primo a dare la notizia del processo. Celebrato in Tribunale a Brescia, appena all’inizio: tra gli elementi che verranno portati a dibattimento anche il fatto che la cappa di quella casa, e che potrebbe aver contribuito nel veicolare il gas mortale nell’appartamento, fosse stata ostruita dalle carcasse di due piccioni. Altra negligenza? Decideranno i giudici.