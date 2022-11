Il cuore si ferma mentre passeggia: uomo muore sul marciapiede

Dramma prima dell’alba di oggi, mercoledì 9 novembre, a Brescia: un uomo di 61 anni è morto mentre stava passeggiando in via Guglielmo Marconi. Si sarebbe sentito male all’improvviso, accasciandosi a terra mentre camminava sul marciapiede.



Immediata la chiamata ai soccorsi, scattata poco dopo le 5: l’allarme è stato lanciato in codice rosso e in pochi minuti sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimare il 61enne: il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Oltre ai sanitari, sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri di Brescia per i rilievi del caso, ma non ci sono dubbi sulla morte per cause naturali, dovuta probabilmente a un attacco cardiaco. Stando alle informazioni trapelate, l’uomo soffriva di problemi di cuore.