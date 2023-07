Si sente male dal dentista: muore in ospedale a 45 anni

Muore in ospedale dopo essersi sottoposto a un intervento odontoiatrico. È il dramma di L.F., 45enne di Bolzano, che nella giornata di martedì era arrivato in uno studio dentistico di Brescia, per un'estrazione di alcuni denti preparatoria all'installazione di una protesi.

L'intervento era stato programmato da oltre due mesi, ma qualcosa è andato storto. L'uomo – dipendente della sede Rai di Bolzano – è stato portato dallo studio dentistico direttamente al Civile: era già in condizioni gravissime. Nel nosocomio è infine deceduto nella giornata di ieri, venerdì 30 giugno.

La procura ha già disposto d'autopsia, mentre gli uomini del Nas hanno provveduto a sequestrare la cartella clinica del 45enne. Si era rivolto al dentista bresciano perché effettuava la sedazione, tecnica preferita all'anestesia: così ha spiegato la moglie al Giornale di Brescia. La sue condizioni sarebbero precipitate proprio una volta finiti gli effetti della sedazione, quando avrebbe improvvisamente perso i sensi; da lì in poi le sue condizioni sono precipitate, fino al tragico epilogo.