Addio ad Alessandro, morto a soli 36 anni: "Ci hai ispirato e insegnato il coraggio"

Profondo dolore a Brescia (e non solo) per la scomparsa di Alessandro Tognoli, spentosi prematuramente a soli 36 anni: è stato strappato da una grave malattia all'affetto di familiari e amici.

Alessandro è spirato sabato 23 marzo, lasciando sui social un ultimo straziante messaggio: "Non c’è una battaglia da vincere o da perdere, non sono un lottatore, non c'è 'il brutto male'. Ho un tumore e si fa tutto quello che si deve fare per trattarlo. Chi lavora davvero qui è la scienza".

Laureato in Psicologia Clinica alla Bicocca di Milano, lavorava per una casa di produzione televisiva ed aveva anche fondato un Forum di successo, dove si discute di reality show (italiani e stranieri).

"Le parole non bastano per descrivere quanto Alex fosse brillante, intelligente, creativo, appassionato, stimolante, geniale. Una persona speciale capace di guardare oltre. Ad ognuno di noi non ha regalato soltanto un posto per divertirci, confrontarci e condividere le nostre passioni. Alex ha permesso a decine di ragazze e di ragazzi di trovare il proprio posto nel mondo, di guardarsi dentro, di sentirsi a casa – al sicuro – all’interno di una comunità meravigliosa in cui poter trovare degli amici per la vita. Non ultimo, Alex ci ha ispirato ed insegnato il coraggio”, si legge sulle pagine di RealityHouse.it.

Alessandro lascia nel dolore il coniuge Alessio, i genitori (mamma Cristiana e papà Beppe) e il fratello Cristiano, stimato cronista sportivo e direttore del giornale online Bresciaingol.com.