Fuori di sé, ragazzo prende a calci e morde un carabiniere

Sembrava pronto a scagliarsi contro i militari dell'esercito, da tempo presenti in stazione a Brescia: in quel momento la sua "arma" era un bidone della spazzatura. Una volta calmato, è stato portato in caserma dai carabinieri ed è qui che ha dato (ancora) il peggio di sé, aggredendo a calci e pure mordendo un gendarme, che è stato costretto a una medicazione in pronto soccorso (prognosi di 20 giorni). Per il giovane scalmanato, a quel punto, inevitabili le manette.

Arrestato e condannato

Si tratta di un ragazzo di 30 anni di origini straniere. Fermato in stazione in stato di alterazione, forse per l'assunzione di alcolici o droga, ma non si escludono problemi psichici, è stato accompagnato in caserma dove, come detto, ha aggredito un militare. L'avrebbe spintonato e poi preso a calci, fino appunto a morderlo a un braccio.

Immobilizzato non senza fatica, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo una notte in guardina, giovedì mattina il 30enne è stato accompagnato in tribunale per la direttissima: il giudice ne ha convalidato l'arresto, il giovane condannato a 1 anno di reclusione.