Parcheggiano in strada, ritrovano le auto cannibalizzate: ora è allarme

Non ladri di auto, ma di pezzi di macchine. Diversi gli episodi che si sono verificati nel Bresciano negli ultimi giorni. Per i proprietari dei veicoli un’amarissima sorpresa, al loro risveglio si sono trovati le macchine smontate: prive di fanali, paraurti e in alcuni casi pure del volante.

Rubare tutta l'automobile? Troppo pericoloso, meglio andarsene con i pezzi più costosi da rivendere sul mercato nero dei ricambi. Sembra questa l'ultima tendenza, almeno stando a quanto succede da alcuni giorni a Montichiari, e pure al villaggio Violino, in città.

Al momento sono stati denunciati quattro episodi del tutto simili: due nella cittadina della Bassa e altrettanti nel quartiere cittadino. Ad attrarre le attenzioni dei ladri sarebbero esclusivamente le vetture di un certo valore - Audi e Mercedes - quasi si trattasse di furti su commissione.

Le prime a finire nel mirino sono state una station wagon Audi e una Mercedes che, nella notte tra domenica e lunedì, erano state parcheggiate dai proprietari lungo via Leonardo Da Vinci e via Arrighini. I ladri - evidentemente professionisti e con esperienza come meccanici - hanno prelevato fanali, paraurti e sono pure riusciti ad aprire le vetture per impossessarsi dei volanti. Gli episodi sono stati denunciati - oltre che ai carabinieri - sulla pagina Facebook del paese. Stando ai commenti non sarebbero isolati: furti dall’identico copione sarebbero già avvenuti lo scorso autunno.

La notte successiva sono state cannibalizzate due auto parcheggiate al viaggio Violino, a Brescia: entrambe erano parcheggiate sotto le case dei proprietari.Anche in questi casi sono spariti i fanali e parte della carrozzeria anteriore. Su tutti gli episodi indagano i carabinieri: pochi dubbi sul fatto che si tratti di furti su commissione, messi a segno da bande specializzate nella vendita di ricambi usati.