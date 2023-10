Narcotizzano una donna per derubarla, poi fanno shopping sfrenato

Prima stordita da una raffica di parole, poi - a quanto pare - pure narcotizzata con un caffè corretto con qualche sostanza, tanto che la donna ha dovuto essere ricoverata in ospedale. Tutto per mettere le mani sui bancomat, e i relativi codici, e fare spese folli nei negozi del centro di Brescia.

Vittima della truffa - raccontata dal Giornale di Brescia - è un 84enne che vive nel quartiere di Mompiano: nei giorni scorsi due donne e un ragazzo, che si è finto autistico, hanno bussato alla sua porta. Le due hanno prima cercato di far credere all'anziana di conoscerla e di essere state sue amiche, in passato, stordendola con parole e racconti. Poi, mentre l'84enne accompagnava il sedicente disabile in bagno, le avrebbero messo delle sostanze del caffè che lei, da buona padrona di casa, aveva preparato per le ospiti.

Dopo aver sorseggiato la bevanda, l'anziana avrebbe cominciato a sentirsi confusa e il trio di truffatori avrebbe rovistato nei cassetti dell'abitazione per prelevare le tessere bancomat e pure i codici. Le successive notifiche arrivate sul cellulare, relative alle spese folli che nel frattempo venivano fatte con le sue carte, hanno allarmato la vittima che ha chiesto quindi aiuto alla nipote.

Oltre alla denuncia ai carabinieri, che indagano sull'accaduto, è scattata la corsa in ospedale: la donna è infatti rimasta in stato confusionale per diversi giorni. Nel frattempo le sedicenti vecchie amiche e il ragazzo che le accompagnava hanno fatto shopping sfrenato nei negozi del centro di Brescia, acquistando vestiti e cosmetici e facendo prelievi per un totale di 4000 euro.