Minaccia un ragazzino, poi picchia un poliziotto e lo manda in ospedale

Prima la lite e le minacce a un ragazzino, poi le botte ai poliziotti intervenuti. Una mattinata di violenza che è costata al protagonista una denuncia, l’arresto e pure la detenzione in carcere. Tutto è accaduto martedì 9 aprile a Brescia: l’uomo avrebbe avuto una discussione animata, per futili motivi, con un minorenne. La lite scoppiata in strada non è passata inosservata, tanto che è stato lanciato l’allarme al numero unico per le emergenze.



Immediato l’intervento di una pattuglia del reparto Volanti, ma l’arrivo dei poliziotti non è bastato a riportare la calma: l’uomo se la sarebbe presa pure con gli agenti, scagliandosi contro di loro e ferendone uno, il quale ha poi necessitato di cure mediche in ospedale. Bloccato a fatica, oltre alla denuncia per le minacce al minorenne, per l'esagitato sono scattate le manette per resistenza e danneggiamento.



Nella mattinata di mercoledì l’uomo è stato portato in tribunale, per la direttissima: il giudice ha convalidato la misura cautelare e disposto nei suoi confronti la detenzione in carcere in attesa del processo.