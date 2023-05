Folli minacce in piazza a una ragazzina: “Ti spezzo le gambe”

Verrà probabilmente denunciato per minacce il ragazzo di appena 18 anni protagonista di un episodio poco edificante lunedì pomeriggio in Piazza Mercato a Brescia. Come riporta Bresciaoggi, nel corso di un litigio con una sua (quasi) coetanea, una ragazzina di 17 anni, per poco non sarebbe venuto alle mani e non si sarebbe risparmiato nel gridare a gran voce “Ti spezzo le gambe”, scatenando così la precauzione dei passanti.

Gli stessi hanno chiamato il 112, che in pochi attimi ha mobilitato la Polizia Locale. Gli agenti intervenuti hanno ristabilito la calma, identificato i due giovanissimi poi entrambi accompagnati al comando di Via Donegani per essere ascoltati. Il 18enne come detto ora rischia una denuncia.