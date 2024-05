Spruzzano spray urticante, panico in metro: stazione chiusa per un’ora

Tosse, qualche difficoltà a respirare, e una sensazione di nausea. E poi il caos e tanti disagi. È la cronaca del giovedì pomeriggio da incubo vissuto da chi si trovava nella stazione di Piazza Vittoria della metropolitana di Brescia. L’allarme è scattato verso le 14.30 di ieri (30 maggio) e pure in codice rosso, per via dei diffusi malesseri accusati da alcuni viaggiatori che stavano percorrendo le scale per uscire dalla stazione.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di diverse ambulanze. Per fortuna l’emergenza è rientrata in fretta e per nessuno dei viaggiatori si è reso necessario il trasporto in ospedale. La stazione è stata però chiusa per un’ora, per consentire ai vigili del fuoco di capire cosa fosse accaduto e la ragione degli occhi arrossati e della tosse che accompagnava chi era in uscita dall’area.

Pochi minuti e la causa dei malesseri è stata svelata: un gruppetto di ragazzini avrebbe spruzzato dello spray urticante proprio sulle scale della metro. Insomma, si sarebbe trattato di uno scherzo (l'ennesimo) di cattivo gusto, ma che non rimarrà impunito: gli agenti della polizia locale cittadina sono già al lavoro per individuare gli autori e avrebbero anche già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.