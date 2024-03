Scende dal bus con due grosse valigie: erano piene di droga

Ad occhi non esperti ed allenati poteva sembrare un turista qualunque: appena sceso da un bus, alla stazione di Brescia, trascinava due grandi valigie. Ma i grossi trolley hanno insospettito la pattuglia della polizia di Stato, impegnata in mirati controlli dell’area. Gli agenti hanno tenuto d’occhio l’uomo che, con malcelata indifferenza, continuava a muoversi sul piazzale, senza una destinazione precisa. Un andirivieni che ha fatto crescere i sospetti e fatto scattare la perquisizione.

Le grosse valigie non servivano per trasportare abiti: all'interno c'erano infatti dieci chili di marijuana, suddivisa in confezioni sottovuoto, per un valore di circa 100mila euro. E per l’uomo sono scattate le manette: la misura è stata poi convalidata dal giudice, che ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del processo.