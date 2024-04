Maxi-depuratore del Garda, in 2300 a Brescia per dire no al progetto

Come un fiume in piena. Nel pomeriggio di sabato, 2300 persone si sono riversate per le vie del centro per opporsi al progetto dei depuratori gardesani nelle acque del Chiese e alle nuove opere di regolazione del lago d’Idro. A chiamare la piazza sono state la Federazione delle associazioni che amano il fiume Chiese e il suo Lago d’Idro il Presidio 9 agosto. Hanno risposto cittadini, comitati territoriali, amministratori locali provenienti dal Garda e dalla bassa bresciana, ma anche dal trentino e dal mantovano. A partire dalle 15 hanno sfilato per le strade di Brescia armati di striscioni, fischietti e bandiere, per poi approdare in piazza Paolo VI: sotto gli uffici della prefetta Laganà, commissario straordinario del progetto, e di fronte al gazebo che da oltre 900 giorni ospita il presidio permanente.

Le richieste dei manifestanti

Sospendere qualsiasi procedura in corso per la realizzazione dei due depuratori a Gavardo e a Montichiari è la prima richiesta della piazza. La seconda è l’istituzione di un tavolo di confronto pubblico, allargato alle associazioni ambientaliste e alle più autorevoli Università europee, che rimetta in discussione il Protocollo d'Intesa del 20 dicembre 2017 e s'impegni a elaborare un realistico piano di salvaguardia del Lago di Garda. Sul palco il portavoce della Federazione Gianluca Bordiga parla di operazione di “distrazione di massa”: “Ci hanno raccontato che le condotte sublacuali stanno per rompersi, quando invece è stato dimostrato che sono ancora in buona salute. Questo ha spostato il focus dal problema reale, cioè l'inadeguatezza della rete fognaria gardesana, che a ogni temporale scarica a lago, anche in prossimità delle spiagge”. Gli attivisti chiedono invece un piano d’interventi per la separazione delle acque bianche e nere nelle località gardesane, e l’istituzione di un’autorità che si occupi di salvaguardarne l’intero corpo del fiume.

In piazza sono scese anche diverse fasce tricolore: Bedizzole, Calvagese, Gavardo, Idro, Montichiari, Remedello, Prevalle, Muscoline. “Solo un pazzo poteva immaginare un progetto di questa entità” ha affermato il sindaco di Idro Aldo Armani. La realizzazione dei due depuratori a Montichiari e Gavardo, sostiene Armani, renderà necessaria la costruzione di una diga sul lago d’Idro. “Dovrà esserci una diga a monte, perché lo scarico del depuratore di Gavardo avrà bisogno di cinque o sei volumi di acqua per diluirlo. Sono criminali. Per non pparlare dei costi: 500 milioni di euro, soldi dei cittadini, che fanno gola a molti”. Ancora: “La grande Comunità del Garda che ha pensato all'opera del depuratore, in 70 anni non è stata capace di modificare il sistema per far defluire i reflui, hanno ancora le acque bianche e nere mescolate. Dovrebbero vergognarsi”.

Davide Comaglio, sindaco di Gavardo, ha parlato di un progetto fondato su basi unicamente politiche, e non tecniche. “Oltretutto, a Gavardo il depuratore dovrebbe sorgere su un'area protetta, e nel lo studio di fattibilità la Soprintendenza ha dato parere negativo. Chiediamo che la partita torni in mano alla politica bresciana. Sono riusciti a mettere contro gardesani e valsabbini, invece bisogna sedersi tutti attorno a un tavolo e trovare una soluzione che non penalizzi il Chiese e consenta al Comuni del Garda di risolvere il loro problema. Nelle parole di comaglio c’è spazio anche per la questione dell’incarico di commissario ricoperto dalla prefetta Laganà: “mette in difficoltà noi comuni, perché il prefetto è, in teoria, il garante delle amministrazioni”.

La Via e il ricorso al Tar: le mosse delle amministrazioni

Il contrasto al progetto del depuratore del Garda passa anche attraverso le vie legali e giuridiche. Degli ultimi movimenti dei sindaci sotto questo profilo ha parlato Marco Togni, sindaco di Montichiari: “Abbiamo inviato un'istanza all'Ufficio d’ambito di Brescia, affinché venga fatta la Valutazione di impatto ambientale, essenziale per un'opera che non riguarda solo la localizzazione degli impianti di Gavardo e Montichiari. Ci saranno pompe, tubi, vasche disseminate su un territorio molto più vasto, che va dal Garda al Chiese, e quindi la Via deve riguardare tutta l'area: un quarto del territorio della provincia.

La prossima mossa riguarda invece il ricorso presentato al Tar Brescia dai comuni di Montichiari, Gavardo, Muscoline, Prevalle, Remedello, Bedizzole, Calvagese, Calvisano, Paltone, Vallio Terme e Bagnolo e dalla Comunità Montana della Valle Sabbla: le amministrazioni presenteranno un’istanza di prelievo, affinché venga esaminato in tempi brevi. “L'istanza” ha annunciato Togni “sarà accompagnata da uno studio tecnico, per il quale abbiamo stimato una spesa di 100mila euro, spalmata sui diversi Comuni. Ci piacerebbe che altri paesi del Chiese si unissero a noi: forse, dopo le elezioni di giugno, ci sarà qualcuno in più. Di sicuro noi andremo fino in fondo”.