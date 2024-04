"Il fascismo è un crimine": Brescia celebra il 79esimo anniversario della Liberazione

Un corteo colorato e animato da canti, balli, teli giganti e bandiere. E una piazza della Loggia gremita. Brescia celebra così la liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Dalle 16,30 di giovedì i cittadini, i rappresentanti delle associazioni partigiane e delle istituzioni si sono radunati in piazza per assistere alle celebrazioni. Un'ora più tardi, si è aggiunto alla folla il corteo proveniente dal quartiere del Carmine, organizzato dalla sezione Caduti di Piazza Rovetta di Anpi, in collaborazione con numerose associazioni, tra cui - quest'anno - anche il Coordinamento Palestina di Brescia.

Fra le bandiere in piazza spiccano, del resto, anche quelle palestinesi. Dal palco allestito dal Comune e da Anpi, la sindaca di Brescia Laura Castelletti ha ricordato le lotte dei cittadini ucraini e di quelli di Gaza. "In questo momento, nel mondo, ci sono 59 conflitti: della maggior parte non sappiamo quasi nulla" ha ricordato.

Sul palco anche gli studenti Marta Cremaschi e Christian Zappini, che hanno tenuto l'orazione ufficiale. "Fascista è chi il fascista fa”, ha ammonito Cremaschi: ”dobbiamo tenere alte le antenne".