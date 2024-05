La mamma che nascondeva nelle mutande la droga per il figlio

Si era recata nel carcere cittadino per fare visita al figlio detenuto. Non un semplice colloquio, a quanto pare: durante i controlli di rito la donna è infatti stata trovata in possesso di droga. Lo stupefacente, destinato al figlio, era custodito all’interno di un involucro ben nascosto nelle mutande.

A scovarlo è stata una scrupolosa agente della Polizia penitenziaria: la 60enne stava cercando di introdurre nel carcere cittadino di Canton Mombello 60 grammi di hashish. Non ci è riuscita, grazie alla puntigliosità della poliziotta che nella giornata di ieri, mercoledì 8 maggio, era addetta al controllo dei parenti che avrebbero dovuto incontrare i familiari detenuti nell’apposita area del penitenziario.

A darne notizia è il Sinappe, il sindacato di polizia penitenziaria che in una nota sottolinea la professionalità della poliziotta addetta ai colloqui ed “esprime un plauso alla collega, che ha operato con abnegazione, dimostrando alto senso del dovere”, precisando inoltre che: “sarà cura di questa organizzazione sindacale chiedere alla Direzione l'inoltro della documentazione alla Commissione competente, affinché venga riconosciuto l’ottimo lavoro svolto".