Il tribunale le toglie i figli: mamma su tutte le furie, carabinieri presi a calci

Si è presentata davanti al tribunale dei minori di Brescia chiedendo di poter parlare con il giudice che aveva confermato la decisione - presa anni fa - di toglierle la custodia dei figlioletti. Un incontro impossibile da realizzare, ma che la giovane mamma pretendeva di ottenere, ad ogni costo. Sono così intervenuti i militari che presidiano il foro di via Vittorio Emanuele, cercando di convincerla a desistere. Lei, un 39enne senza fissa dimora, avrebbe completamente perso le staffe: si sarebbe gettata sul pavimento, inveendo contro i carabinieri.

Attimi concitati, quelli vissuti venerdì. Una situazione complicata e molto difficile da gestire, tanto da richiedere l’intervento di una pattuglia dei militari della compagnia di Brescia. La donna avrebbe reagito malissimo all’arrivo dei rinforzi: si sarebbe scagliata contro i carabinieri, colpendoli con calci e pugni.

Una volata bloccata, è stata portata in caserma, per gli accertamenti del caso e la sua posizione si è aggravata: è stata deferita, a piede libero, per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Una reazione istintiva e rabbiosa, probabilmente dettata dalla disperazione, che ora rischia di infrangere le speranze della donna di riottenere l’affidamento dei figli.