Botte alla moglie, per il magistrato va assolto: "È un fatto culturale"

I maltrattamenti, le botte e gli insulti alla moglie, originaria del Bangladesh ma cresciuta in Italia, sarebbero "il frutto dell'impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge". Di conseguenza, l’uomo, anche lui del Bangladesh, va assolto. È la richiesta avanzata da un pubblico ministero della procura di Brescia durante il processo per maltrattamenti che si sta celebrando in un’aula del tribunale cittadino.

"Trattata da schiava"

Una richiesta di assoluzione - riportata dall’agenzia Ansa - che sta già suscitando polemiche e facendo parecchio discutere. Da una parte lei, una 27enne madre di due figlie: dopo il matrimonio combinato con un cugino, contratto nel paese di origine, nel 2019 aveva trovato la forza di raccontare e denunciare quanto subito. "Sono stata trattata da schiava, picchiata, umiliata. Costretta al totale annullamento con la costante minaccia di essere portata definitivamente in Bangladesh", avrebbe detto la donna. Dall’altra l’ormai ex marito, accusato di maltrattamenti fisici e psicologici.

"La richiesta di assoluzione"

Ma per il pm le condotte dell’uomo "sono maturate in un contesto culturale che sebbene inizialmente accettato dalla parte offesa si è rivelato per costei intollerabile proprio perché cresciuta in Italia e con la consapevolezza dei diritti che le appartengono e che l’ha condotta ad interrompere il matrimonio. Per conformare la sua esistenza a canoni marcatamente occidentali, rifiutando il modo di vivere imposto dalle tradizioni del popolo bengalese e delle quali, invece, l’imputato si è fatto fieramente latore", si legge nella richiesta di assoluzione.

A decidere se i maltrattamenti di cui la 27enne sarebbe stata vittima rientrino nel campo dei reati culturalmente orientati e quindi non punibili sarà il giudice: la sentenza è attesa nelle prossime settimane.