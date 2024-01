Fermata per un controllo, rivela di essere minacciata dal compagno: arrestato un 38enne

Voleva staccarsi definitivamente da quell'uomo violento, eccessivamente geloso, che la teneva sotto scacco, ma non è riuscita a farlo fino a che casualmente è stata fermata dalla polizia per un normale controllo. È successo a Brescia, a una donna di 41 anni madre di una figlioletta di un anno e mezzo, lo abbiamo anticipato nella giornata di ieri.

La donna nel novembre del 2021 ha conosciuto un albanese - ora 38enne - che nel 2009 a Frosinone fu condannato a 20 anni di carcere per omicidio e tentato omicidio. Dopo alcuni anni di detenzione, l'uomo è uscito dal carcere, è andato in affidamento ai servizi sociali e si è trasferito a Brescia, dove ha iniziato una relazione con la 41enne. I due hanno avuto una figlia nel 2022.

La storia è stata burrascosa fin da subito, a causa della pesante gelosia dell'uomo, che teneva sotto controllo il cellulare della compagna, leggeva le sue conversazioni sulla chat, monitorava i suoi social network. Non solo: l'albanese avrebbe umiliato la donna, l'avrebbe presa a calci, schiaffi e pugni, e l'avrebbe minacciata di morte. La relazione sarebbe terminata nel giugno 2023, ma non i maltrattamenti e le minacce. La donna non ha mai trovato il coraggio di denunciarlo, fino a quando pochi giorni fa - il 16 dicembre - è stata fermata per un normale controllo da una pattuglia della polizia. Agli agenti ha raccontato di essere stata picchiata nella notte precedente, e loro dopo averla portata in ospedale hanno aperto l'indagine.

Per il 38enne è scattata la revoca dell'affidamento ai servizi sociali, e un'ordinanza di custodia cautelare gli ha aperto le porte del carcere. Tramite il suo avvocato l'uomo si difende negando ogni accusa e anzi dice di essere vittima della gelosia della ex compagna. Nei prossimi giorni finirà davanti al giudice del tribunale di sorveglianza, e successivamente a quello del riesame.