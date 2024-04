Maltempo, non è ancora finita: allagamenti e rischio valanghe

Pasqua e Pasquetta del 2024 verranno ricordate per il maltempo che ha colpito la Lombardia e la nostra provincia. Le precipitazioni intense di domenica hanno causato numerosi disagi e sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco per strade e cantine allagate.

Nella notte tra domenica e lunedì le chiamate alla sala operativa del comando di via Scuole sono giunte soprattutto dalla Valle Camonica: la neve, scesa nell'ultima giornata di marzo, ha lasciato spazio alla pioggia e si sono registrati alcuni allagamenti. Nulla di allarmante, fanno comunque sapere i vigili del fuoco.

Rischio valanghe

In allerta anche la Protezione Civile e la Provincia per il rischio valanghe. La strada provinciale 669 del Passo di Crocedomini e Gaver è infatti stata chiusa nella notte tra Pasqua e Pasquetta a causa di un distacco di grandi dimensioni che ha raggiunto il fondovalle e si è fermato a pochi metri dalla strada: "Si prevede la possibilità di nuovi distacchi che potrebbero raggiungere la sede stradale. Le ragioni di questi distacchi di fondo sono legate alla presenza di strati deboli alla base che cedono a seguito dell’aumento di carico prodotto dal manto nevoso soprastante", si legge nella nota stampa diffusa dalla Provincia di Brescia. I tecnici stanno monitorando con grande attenzione la situazione.

Come dette la Sp669 ha riaperto in mattinata, ma "verrà presidiata dai volontari della Protezione Civile di Bagolino proprio in corrispondenza del tratto in cui è possibile che la valanga raggiunga la strada al km 18+000 dopo la frazione Valdorizzo e poco prima del paravalanghe".

Le previsioni per le prossime ore

Anche la giornata di oggi, lunedì primo aprile, sarà all'insegna del maltempo: le piogge, anche consistenti, continueranno a bagnare il Bresciano, almeno fino al tardo pomeriggio. Ombrelli aperti, dunque, e niente picnic o grigliate all'aria aperta.