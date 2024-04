Tempesta nel Bresciano: pioggia e vento, allagamenti e alberi caduti

Una nuova ondata di maltempo, la seconda del mese di aprile, sta interessando la nostra provincia dalla serata di ieri, martedì 9 aprile. Le precipitazioni - incessanti - e le raffiche di vento stanno già creando i primi disagi, soprattutto al traffico: strade allagate e lievi incidenti dovuti all’asfalto reso viscido dalla pioggia, nella mattinata di mercoledì 10 aprile, hanno mandato in tilt la viabilità della città come delle arterie più trafficate del Bresciano.

Alberi caduti

Ad essere maggiormente colpite la Bassa bresciana e la zona del Sebino: a Clusane di Iseo, poco dopo le 9, una grossa pianta è stata divelta dal vento ed è crollata sulla sede stradale. È successo lungo la Sp12 che in quel tratto prende il nome di via Risorgimento. Nessun ferito, per fortuna, ma la circolazione è ovviamente bloccata e si segnalano forti rallentamenti. Sul posto ci sono i carabinieri, per gestire la viabilità, e i vigili del fuoco che stanno lavorando per rimuovere l’albero dalla carreggiata.

Le previsioni per le prossime ore

Le precipitazioni più intense dovrebbero esaurirsi al termine della mattinata odierna: "le piogge andranno concentrandosi sui settori più occidentali e meridionali della provincia, risultando più deboli e discontinue altrove. Nel pomeriggio a partire da Nord e da Est i fenomeni cesseranno”, scrivono gli esperti del portale Metropassione.com. Temperature in picchiate: tra i 10 e i 15 gradi in meno in un solo giorno