Malore improvviso: escursionista bresciano muore sulle Dolomiti

Era uscito per un'escursione sulle Dolomiti di Brenta, in Val Rendena, sopra Madonna di Campiglio, ed ha trovato la morte a 2.400 metri di quota. E.B., bresciano 63enne residente in città, è deceduto a causa di un malore nella mattinata di ieri. Il dramma si è consumato in contemporanea alla morte di un altro escursionista bresciano, Giuseppe Bottani, colpito da malore durante l'ascesa al monte Tombea, in Valvestino.

E.B. era impegnato in una salita lungo il sentiero 318 che parte dal rifugio Brentei e, poco dopo la partenza dal rifugio Brentei, si è accasciato al suolo per un malore cardiaco. Il 63enne è stato soccorso immediatamente dagli altri escursionisti, che hanno subito chiamato il 112. I sanitari, giunti sul posto a bordo di un elicottero, hanno tentato inutilmente di rianimare il bresciano, senza riuscirvi.

La salma è stata trasportata nella camera mortuaria di Madonna di Campiglio. Il magistrato ha già concesso il nullaosta per la sepoltura.