Si sente male mentre fa la spesa: attimi di paura al supermercato

Attimi di paura si sono vissuti nella mattinata di oggi (domenica 5 maggio) al supermercato Coop di via Mantova a Brescia. Verso mezzogiorno, un cliente ha accusato un malore mentre faceva la spesa insieme alla moglie.

Immediato l’allarme lanciato dal personale del supermercato: oltre ad allertare il numero unico per le emergenze, si è prodigato per cercare un medico tra i tanti clienti presenti nel punto vendita. Pochi minuti più tardi sono sopraggiunte un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, a sirene spiegate.

All’arrivo dei sanitari l’uomo, un 71enne di casa nel quartiere, si era già ripreso: per fortuna, le sue condizioni non erano gravi ed è stato trasportato in ospedale, al Civile di Brescia, e poi ricoverato in un rassicurante codice verde.