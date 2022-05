Cade in discesa con la bici, un 'volo' terribile: al Civile in codice rosso

Una bruttissima caduta mentre, in sella alla sua mountain bike, percorreva uno dei sentieri del monte Maddalena. Pare stesse effettuando una discesa, quando, dopo un salto, è stato sbalzato dalla sella, rovinando violentemente sul terreno a metri di distanza.

Per l’uomo, un 62enne di casa in città, si è inizialmente temuto il peggio. Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, verso le 20 di mercoledì, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso e i vigili del fuoco.

Complicate le operazioni di soccorso, dato che la rovinosa caduta è avvenuta in una zona piuttosto impervia, lungo la pista di downhill "Cagnolera". Una volta raggiunto, il ferito è stato caricato a bordo dell’ambulanza e poi trasportato al Civile in codice rosso.

L’allarme è - fortunatamente - rientrato poco dopo il ricovero: il 62enne avrebbe riportato seri e numerosi traumi, tra cui una sospetta frattura vertebrale, ma non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi è di 20 giorni.