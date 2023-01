Scuola senz'acqua e bagni chiusi: caos e proteste degli studenti

Rubinetti a secco e servizi igienici chiusi. Succede all'istituto Lunardi di Brescia, dove manca l'acqua dalle 8 di questa mattina (giovedì 26 gennaio). Avvisati del disservizio, molti studenti - perlopiù maggiorenni - hanno deciso di non varcare le soglie della scuola di via Riccobelli e radunarsi in cortile in segno di protesta.

Alcuni hanno invece lasciato le aule dopo che si è diffusa la notizia che il problema non sarebbe stato risolto in tempi brevi. All'origine del disservizio ci sarebbe un guasto alla rete idrica di via Bollani a cui è collegato anche l'istituto di istruzione superiore.

"All'avvio delle lezioni nessuno sapeva nulla: il personale Ata e anche il preside - ci racconta un rappresentante degli studenti - erano all'oscuro del guasto. Inizialmente sembrava che ci volesse molto tempo per risolvere la situazione, così molti ragazzi hanno lasciato le aule".

La situazione è rientrata alla normalità verso le 9.40, quando l'acqua è tornata a scorrere dai rubinetti. Tuttavia la protesta degli studenti prosegue.