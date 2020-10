Brescia: morto l'ex primario Luciano Vincenzi, lunedì il funerale

La medicina bresciana piange la scomparsa del dottor Luciano Vincenzi, ex primario dell'ospedale Sant'Orsola morto all'età di 83 anni.

Nato a Carpi, il dottor Vincenzi si era poi laureato all'Università di Modena all'inizio degli anni '60, conseguendo una successiva specializzazione in Chirurgia e Urologia a Pavia. Nel corso della sua carriera ha lavorato all'Oftalmico di Milano, poi una breve parentesi a Canosa, in provincia di Barletta-Andria-Trani, infine l'approdo come primario al Sant'Orsola di Brescia nel 1982, ruolo ricoperto sino al momento della pensione, avvenuta nel 2005.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le esequie saranno celebrate alle 13.45 di oggi, lunedì 5 ottobre, nella parrocchia della Santissima Trinità.